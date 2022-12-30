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شغل منصب سفير بكين لدى واشنطن

الصين تعين تشين غانغ وزيرًا جديدًا للخارجية

2022-12-30 الساعة 2:41
الصين تعين تشين غانغ وزيرًا جديدًا للخارجية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ذكرت إذاعة الصين الحكومية، اليوم الجمعة، أن الدولة عينت تشين غانغ وزيرًا جديدًا للخارجية، وكان يشغل سفير بكين لدى واشنطن، وبذلك يحل محل الوزير وانغ يي.

دلالة الخطوة الصينية 

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإنه بذلك تظهر الدولة الآسيوية علامات على العودة إلى استراتيجية دبلوماسية أقل تشددًا بعد اعتماد أسلوب المواجهة لفترة طويلة.

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وأعلنت الإذاعة الوطنية عن هذه الخطوة اليوم الجمعة، وقالت إن القرار اتخذ في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

الصين تعين تشين غانغ وزيرًا جديدًا للخارجية

ويحل تشين محل وانغ يي الذي من المرجح أن يتولى الآن أعلى منصب في السياسة الخارجية للحزب الشيوعي.

وقد سار تشين الذي تم إرساله كسفير إلى الولايات المتحدة في يوليو 2021، على خط رفيع بين الدفاع عن مصالح بكين وإظهار جانب أكثر ليونة للدبلوماسية الصينية.

وخلال السنة التي قضاها في واشنطن، قام ممارسات منفتحة في المجتمع الأمريكي إذ ذهب في سيارة تسلا مع إيلون ماسك وأطلق مؤخرًا رميات حرة في مباراة كرة السلة في واشنطن ويزاردز، وألقى المتحدث باسم وزارة الخارجية بعض الرسائل الأكثر اعتدالًا حول الموضوعات الساخنة حيث قال إن بكين كانت ستحاول منع روسيا من غزو أوكرانيا إذا كانت قد عرفت في وقت سابق.

إصلاح العلاقات مع واشنطن

وبحسب تحليل وكالة بلومبرغ فإن تعيين تشين يتزامن مع محاولة الرئيس الصيني لإصلاح العلاقات المتوترة مع أمريكا وحلفائها.

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