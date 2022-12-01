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أساليب عالية التقنية

الصين تلجأ للتعرف على الوجوه لتعقب المحتجين

2022-12-01 الساعة 6:28
الصين تلجأ للتعرف على الوجوه لتعقب المحتجين
المواطن - متابعة

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في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة للقيود الصحية في الصين، لجأت السلطات إلى أدوات حديثة لتعقب المتظاهرين، وذلك من خلال تقنية التعرف على الوجوه وتتبع الهواتف.

وطالب المتظاهرون بمطالب سياسية، ورفض الإجراءات الصحية، فيما ردت السلطات بنشر ترسانة أمنية قوية، مستخدمة أحدث أدوات المراقبة لتعقب المتظاهرين، حسبما أفادت فرانس برس.

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أساليب عالية

من جانبها، قالت المحامية التي تقدم المشورة القانونية المجانية للمتظاهرين، وانغ شنغشنغ: “في بكين وشنغهاي وقوانغتشو، استخدمت الشرطة على ما يبدو أساليب عالية التقنية.

وأضافت المحامية المختصة بحقوق الإنسان في شنتشن: “في مدن أخرى، يبدو أنهم اعتمدوا على لقطات المراقبة والتعرف على الوجه”.

وتمكنت شرطة بكين من استخدام بيانات موقع الهاتف الملتقطة بواسطة ماسحات ضوئية (سكانرز) في مواقع التجمعات، وكذلك من سيارات الأجرة التي أنزلت المتظاهرين بعد مسح تصاريحهم الصحية.

وقالت المحامية إن العديد من سكان بكين “لم يفهموا سبب اتصال الشرطة بهم عندما مروا ببساطة بالقرب من موقع التظاهرة، ولم يشاركوا فيها”.

وأضافت أن “الشرطة استدعت في شنغهاي أولئك الذين حددت موقعهم، لاستجوابهم، وصادرت هواتفهم، ربما لاستخراج جميع بياناتهم”.

مراقبة الهواتف

من جانبه، قال المحلل الصيني في مركز ويلسون بواشنطن، روي تشونغ: “يتم البحث عن محتويات في الهواتف ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد، سواء في الحياة الواقعية أو عبر الإنترنت”.

ذكرت وكالة “فرانس برس”، أن عددًا من ضباط الشرطة شوهدوا وهم يصورون متظاهرين كثرًا، منهم عديمو الخبرة، بكاميرات صغيرة محمولة باليد خلال مسيرة، الأحد، في بكين.

وقالت متظاهرة إن “الشرطة استدعتها و5 من أصدقائها، بعد مشاركتهم في مسيرة الأحد في حي السفارات”.

وأشارت إلى أنها “استُدعيت إلى مركز الشرطة، الثلاثاء، لكن طُلب منها المغادرة لعدم إجرائها فحصًا حديثًا للكشف عن كوفيد”.

 

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