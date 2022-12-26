الضباب يغطي المدرجات الزراعية ومزارع البن في جازان

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شهدت المدرجات الزراعية ومزارع البن بجبال الحشر في محافظة الداير بـمنطقة جازان، تكوّن ضباب كثيف في المنطقة.
شاهد الضباب يغطي المدرجات الزراعية ومزارع البن بجبال الحشر في محافظة #الداير بـمنطقة #جازانقد يهمّك أيضاً
عبر:@3limohm pic.twitter.com/ZyK4Ji2tLu
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 26, 2022
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، الضباب الكثيف الذي تكوّن بالمدرجات الزراعية ومزارع البن بجبال الحشر في جازان.
وكانت صورة فضائية نشرتها الجمعية الفلكية في جدة، أظهرت نصف سماء المملكة مغطاة بالغيوم.
وأوضحت الجمعية أن القمر الصناعي ديسكفر التابع لوكالة ناسا التقط صورة للكرة الأرضية أول أمس تظهر نصف سماء المملكة مغطاة بالغيوم.
وتابعت أن “القمر الصناعي يواجه الأرض وهو في نقطة لاجرانج1 مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال عدة سنوات”.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.
ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.