الضباب يغطي المدرجات الزراعية ومزارع البن في جازان

شهدت المدرجات الزراعية ومزارع البن بجبال الحشر في محافظة الداير بـمنطقة جازان، تكوّن ضباب كثيف في المنطقة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، الضباب الكثيف الذي تكوّن بالمدرجات الزراعية ومزارع البن بجبال الحشر في جازان.

غيوم بالمملكة

وكانت صورة فضائية نشرتها الجمعية الفلكية في جدة، أظهرت نصف سماء المملكة مغطاة بالغيوم.

وأوضحت الجمعية أن القمر الصناعي ديسكفر التابع لوكالة ناسا التقط صورة للكرة الأرضية أول أمس تظهر نصف سماء المملكة مغطاة بالغيوم.

وتابعت أن “القمر الصناعي يواجه الأرض وهو في نقطة لاجرانج1 مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال عدة سنوات”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

أمطار رعدية غزيرة

ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.