الطائي يُمطر شباك الباطن برباعية

فاز الفريق الكروي الأول بنادي الطائي على فريق الباطن برباعية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ملخص المباراة

وكان دينير جوميز تقدم بالهدف الأول لـ فارس الشمال بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل ألفا سيميدو الهدف الثاني بالدقيقة الـ52، ثم جي مبينزا الهدف الثالث بالدقيقة الـ56.

ونجح الجزائري أمير سعيود في إضافة الهدف الرابع لفارس الشمال بالدقيقة الـ66.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الطائي 18 نقطة في المركز السادس بعد أن كان في المركز التاسع، بينما يتذيل الباطن جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.