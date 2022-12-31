الطائي يُنهي الشوط الأول ضد الباطن متقدمًا

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الشمال بهدف دون رد.

تقدم الطائي ضد الباطن

وبدأت مباراة الطائي ضد الباطن المقامة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بشكل سريع، ونجح فارس الشمال في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط برأسية من قوميز دينير.

وظهر فارس الشمال بشكل أفضل، وسيطر على اللعب، وسط دفاع قوي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قبل أن يهدر حزران فرصة تسجيل الهدف الثاني من تسديدة عند الدقيقة 34.

واستمرت محاولات الفريقين أملًا في تسجيل هدف جديد، وكاد الفريق السماوي أن يتعادل في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحارس براغا تألق وأبعد التسديدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطائي ضد الباطن بهدف.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.