الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
أعلن موسم الرياض 2022، إغلاق مهرجان الرياض للألعاب، اليوم الجمعة؛ نظرًا للأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها المملكة.
وقال حساب موسم الرياض في تغريدة على موقع تويتر: لسلامتكم.. مهرجان الرياض للألعاب مغلق اليوم نظرًا للأحوال الجوية، نشوفكم بالأيام الجاية.
وفي وقت سابق، توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
قال القحطاني خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية: إن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح مثيرة للأتربة وتساقط للبرد، وارتفاع الموج على السواحل الغربية.
وأشار متحدث الأرصاد إلى أن منطقة مكة وسواحلها وجدة وعددًا من المحافظات الأخرى تأثرت بالحالة المطرية، أمس.
واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الحالة التي بدأت يوم أمس تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وهناك تحديث على مدار الساعة للحالة الجوية لتمريرها للجهات التي تتعامل ميدانيًّا.
يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.