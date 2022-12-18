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علامة على مواقيت الصلاة أيضًا

الظل من أدق الطرق الحسابية لمعرفة دخول المواسم

2022-12-18 الساعة 7:06
الظل من أدق الطرق الحسابية لمعرفة دخول المواسم
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أن الظل من أهم الطرق المستخدمة في معرفة دخول وخروج المواسم عند العرب قديمًا وحديثًا.

أدق الطرق

وأوضح الزعاق، خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن الظل من أدق الطرق الحسابية لدى العرب لمعرفة المواسم، لافتًا إلى أن أطول حالات الظل الزوالي في العام دليل على دخول مربعانية الشتاء، وأقصر حالاته دليل على دخول مربعانية القيظ، وإذا توسط طوله اعتدل الزمان.

دخول مواقيت الصلاة

وأشار إلى أن من دقة الظل جعله الله علامة على دخول مواقيت الصلاة، فصلاتا الظهر والعصر على الظل المباشر وصلاتا العشاء والفجر على الظل غير المباشر، وصلاة المغرب مع مغيب الشمس.

وتابع أن أطول حالات الظل اليومية في حال شروق وغروب الشمس، أما أقصر حالاته اليومية في حالة المغيب.

ولفت الخبير الفلكي في وقت سابق أن الظل له مسارات وأطوال تختلف يوميًا وفصليًا، وعن طريقه نعرف الوقت النهاري والموسم الفصلي.

وإلى أن أطوال حالات الظل الزوالية تكون في الشتاء وأقصرها في الصيف، أما خلال الربيع والخريف فيكون الظل معتدلًا.

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