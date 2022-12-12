الظهور الأول لـ أنغام بعد خروجها من المستشفى

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تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً حديثة للفنانة أنغام، في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وخروجها من المستشفى.
وظهرت أنغام برفقة صديقاتها أثناء الاحتفال بسلامتها، بعدما خضعت لعملية جراحية دقيقة قبل بضعة أسابيع، وبعد تعافيها وخروجها من المستشفى، طمأنت جمهورها برسالة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام الذي اعتادت التواصل معهم من خلاله.
وكتبت أنغام: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منَّ الله عليّ بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية.
وأضافت: رأيت خلال محنتي كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.
واختتمت أنغام: زملائي حبايبي وأصدقائي الذين شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليّ.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية.
وفي سياق متصل، نشرت أنغام الملصق الدعائي لحفلها المقبل المحدد له في الكويت، وكتبت: جمهوري الحبيب في الكويت، لقاؤنا يتجدد يوم 26 ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة الآن.