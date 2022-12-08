الظواهر الجوية تقتل 2183 شخصًا في الهند خلال 2022

شهدت الهند قفزة كبيرة في الظواهر الجوية المتطرفة كموجات الحر والصواعق خلال عام 2022، وسجلت ارتفاع حصيلة ضحايا هذه الظواهر إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، وفقًا لبيانات حكومية.

قفزة كبيرة بالظواهر الجوية

ورفعت وزارة علوم الأرض الهندية، تقريرًا للبرلمان، قالت فيه: إن موجات الحر زادت لثمانية أمثال وبلغ عددها 27، وأيضًا صواعق البرق قفزت لأكثر من 111 مثلًا وتسببت في مقتل 907 أشخاص.

وزادت العواصف الرعدية أيضًا لأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 240.

وتسببت هذه الأحداث في 2183 حالة وفاة هذا العام حتى الشهر الماضي، وهو أكبر عدد منذ عام 2019 الذي سجلت فيه السلطات 3017 وفاة.