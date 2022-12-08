الظواهر الجوية تقتل 2183 شخصًا في الهند خلال 2022

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شهدت الهند قفزة كبيرة في الظواهر الجوية المتطرفة كموجات الحر والصواعق خلال عام 2022، وسجلت ارتفاع حصيلة ضحايا هذه الظواهر إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، وفقًا لبيانات حكومية.
ورفعت وزارة علوم الأرض الهندية، تقريرًا للبرلمان، قالت فيه: إن موجات الحر زادت لثمانية أمثال وبلغ عددها 27، وأيضًا صواعق البرق قفزت لأكثر من 111 مثلًا وتسببت في مقتل 907 أشخاص.
وزادت العواصف الرعدية أيضًا لأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 240.
وتسببت هذه الأحداث في 2183 حالة وفاة هذا العام حتى الشهر الماضي، وهو أكبر عدد منذ عام 2019 الذي سجلت فيه السلطات 3017 وفاة.