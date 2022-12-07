العائلة الذكية بمراحله النهائية وحماس للفوز بالجائزة الكبرى

تتنافس العائلات السعودية في تحديات حركية وذهنية وحسابية عبر برنامج “العائلة الذكية” الذي يبث كل يوم سبت الساعة 8:30 مساءً على شاشة قناة السعودية، وتم إصدار حساب للبرنامج على منصة “سناب شات” لتغطي بعض الكواليس وتجهيزات فريق العمل، ويقدم البرنامج الإعلامي “مزروع المزروع”.

تحديات

وتتمحور التحديات إلى تركيز قوي وسرعة تفكير لتتمكن من قوة الإجابة على الأسئلة، ومرونة حركة وقوة ترابط العائلة معًا لتخطي التحدي والتأهل للتحديات الأخرى ومواصلة المنافسة، حيث يتسابق أفراد الأسرة في ألعاب تعتمد على الإستراتيجية والتخطيط.

البرنامج يواصل المنافسة والحماس ليصل إلى المراحل النهائية في أجواء تعم بالتوتر والمنافسة الشديدة والحماس بين العائلات السعودية، وسيتم في الحلقة الأخيرة الإعلان عن عائلة واحدة للفوز بالجائزة الكبرى 300 ألف ريال.