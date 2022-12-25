العالم يتخوف من متحور جديد والوضع في السعودية مستقر

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كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن منظمة الصحة العالمية لديها مخاوف حول وجود متحور جديد وخطير.
فيديو | استشاري أمراض معدية د. علي الشهري:قد يهمّك أيضاً
مع سرعة انتشار الفايروس منظمة الصحة العالمية لديها مخاوف حول وجود متحور خطير#الإخبارية pic.twitter.com/KqgSkxMUO7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2022
وأردف الشهري، في مداخلة لقناة الإخبارية، أن سرعة التعامل مع الجائحة والتدرج في تخفيف الإجراءات من أهم أساليب مكافحة العدوى.
وتابع استشاري الأمراض المعدية، أن بكين قررت استخدام لقاحات محلية فقط دون استخدام لقاحات خارجية؛ ما أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات.
وحول وضع المملكة في السيطرة على فيروس كورونا، قال الدكتور علي الشهري: لا يوجد تخوفات، وقد قامت الدولة بإجراءات جيدة، وما زلنا نسجل حالات قليلة وليست خطيرة.