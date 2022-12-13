العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه المظلم للتجارة الإلكترونية

مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة
أكد نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، م. عمار العبود، أن هناك طرق تحايل من بعض المتاجر الإلكترونية، والقطاع يحتاج كثيرًا من التنظيم والرقابة.
الوجه المظلم للتجارة الالكترونية..
نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات يفسّر واقعة الفيديو المتداول لبيع شحنات التوصيل بـ50 ريال في أحد الأسواق الشعبية@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8qdbR8TW7u
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 13, 2022
وفسر العبود، في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء، الفيديو المتداول بشأن بيع شحنات التوصيل بـ50 ريالًا في أحد الأسواق الشعبية.
وأكد العبود أن ذلك هو الوجه المظلم للتجارة الإلكترونية، اليوم العلاقة بين المتجر الإلكتروني وشركة الشحن تتبع عدة جهات حكومية وفق نظام حوكمي يضمن وصولها بأمانة، مشيرًا إلى أن ذلك مؤسف.
وأوضح نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، أنه يحق للعملاء مقاضاة المتجر الإلكتروني وشركة الشحن، وأن الهيئة العامة للنقل لديها إجراءاتها وهناك رقم للتواصل والاستفسارات.
كما أكد العبود، أنه يحق للعميل إرجاع الطلب حال تأخر وصوله من المتجر الإلكتروني.