العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه المظلم للتجارة الإلكترونية

أكد نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، م. عمار العبود، أن هناك طرق تحايل من بعض المتاجر الإلكترونية، والقطاع يحتاج كثيرًا من التنظيم والرقابة.

وفسر العبود، في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء، الفيديو المتداول بشأن بيع شحنات التوصيل بـ50 ريالًا في أحد الأسواق الشعبية.

الوجه المظلم

وأكد العبود أن ذلك هو الوجه المظلم للتجارة الإلكترونية، اليوم العلاقة بين المتجر الإلكتروني وشركة الشحن تتبع عدة جهات حكومية وفق نظام حوكمي يضمن وصولها بأمانة، مشيرًا إلى أن ذلك مؤسف.

وأوضح نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، أنه يحق للعملاء مقاضاة المتجر الإلكتروني وشركة الشحن، وأن الهيئة العامة للنقل لديها إجراءاتها وهناك رقم للتواصل والاستفسارات.

كما أكد العبود، أنه يحق للعميل إرجاع الطلب حال تأخر وصوله من المتجر الإلكتروني.