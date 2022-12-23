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قضى بالحبس 7 سنوات

العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه من سجن الحوثي

2022-12-23 الساعة 11:15
العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه من سجن الحوثي
المواطن - فريق التحرير

كشفت قناة العربية عن عثور مواطنين يمنيين على جثة فنان شعبي مشنوقًا في سطح منزله، بعد أشهر من خروجه من أحد سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية وتعرضه للتعذيب الشديد.

وبحسب وسائل إعلام يمنية فإن مواطنين في مديرية ثلا بمحافظة عمران، شمال اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عثروا أمس الخميس، على جثة الفنان الشعبي محدني المحدني مشنوقًا في سطح منزله بعد ساعات من اختفائه والبحث عنه.

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اختطاف وتعذيب

ورجحت المصادر انتحار الفنان المحدني بسبب دخوله في حالة نفسية، نتيجة اختطافه وتعذيبه في معتقلات ميليشيا الحوثي قبل أن تفرج عنه، لتصدر لاحقًا وتحديدًا في فبراير الماضي، حكمًا قضى بالحبس 7 سنوات عليه وأربعة آخرين هم: منصور الفقيه، وعصام الزنداني، ومحمد الحرازي ومختار الجبلي.

تهمة كيدية

واتهمت الميليشيا الحوثية الفنان المحدني بأنه عضو في خلية تعمل لصالح مناوئيها، وهي التهمة الكيدية التي تلفقها الميليشيا ضد كل من يعارض انقلابها وانتهاكاتها.

من المعروف أن حالات الانتحار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي والاستبداد والقهر الذي تمارسه الميليشيا على المواطنين في مناطق سيطرتها.

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