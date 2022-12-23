العراق يخطئ في علم إيطاليا بأعلام أيرلندا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية جدلًا، بعد انتشار صور أشاروا فيها إلى استعانة الحكومة العراقية بأعلام أيرلندا بدلًا ‏من إيطاليا، خلال الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى بغداد.‏

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وأظهرت الصور المتداولة، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ميلوني أثناء مشاركتها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مؤتمرًا صحفيًّا، وخلفها أعلام بالأبيض والأخضر والبرتقالي، وهي ألوان علم أيرلندا، أما ألوان العلم الإيطالي فهي الأخضر والأبيض والأحمر.

وعليه اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر السلطات العراقية بـالجهل والتقصير، وعدم القدرة على التمييز بين العلم الأيرلندي والإيطالي.

وفي سياق متصل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، قائلًا: إن “ما حدث ليس خطأ وربما كان بسبب كاميرات التصوير التي أظهرت اللون الأحمر في العلم الإيطالي أقرب إلى البرتقالي”.