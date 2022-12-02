العربي أكثر الأندية تسجيلًا من ضربات الجزاء في دوري يلو

نشر حساب دوري يلو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة، إحصائية، تؤكد أن فريق العربي هو أكثر أكثر الأندية تسجيلاً من ضربات الجزاء في دوري يلو بواقع 6 أهداف.

بطولة مهمة

ويعد دوري الدرجة الأولى للمحترفين السعودي، أو دوري يلو، بطولة الدوري الثانية من حيث الأهمية لكرة القدم السعودية بعد دوري المحترفين السعودي.

صعود وهبوط

وكل عام وبعد انقضاء الموسم الكروي، يتم تصعيد أفضل 3 فرق في جدول الترتيب النهائي إلى دوري المحترفين السعودي، ويتم تهبيط أقل الفرق في جدول الترتيب النهائي إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحمل نادي الخليج لقب آخر بطولة للمسابقة لموسم 2021–2022.