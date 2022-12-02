العضاض سواريز يبكي مرة أخرى أمام غانا

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بكى نجم الأوروغواي، لويس سواريز، حزنًا بعد مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الغاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن مونديال قطر 2022، وذلك رغم فوزه (2/ 0).
وبهذه النتيجة، ودع منتخب الأوروغواي نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم فوزه على نظيره الغاني (2/ 0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في مدينة الوكرة القطرية، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.
واكتفى منتخب الأوروغواي بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة خلف كوريا الجنوبية، وودع البطولة رفقة نظيره الغاني صاحب المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.
ورصدت عدسات الكاميرا لويس سواريز، قائد منتخب الأوروغواي، وهو يزرف الدموع بعد تسجيل كوريا الجنوبية هدف التقدم الثاني في مرمى البرتغال في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأوروغواي بهدفين من دون رد.