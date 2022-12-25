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تتبنى السياحة كمحرك للتنمية

العلا ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم عام 2022

2022-12-25 الساعة 10:01
العلا ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم عام 2022
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منظمة السياحة العالمية، أن بلدة العلا القديمة من أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022.

وبحسب ما نقلت قناة CNN، أدرجت المنظمة العلا بجانب قرية بالأردن، وقريتين بالمغرب ضمن أفضل 32 قرية لهذا العام.

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وجهات ريفية تتبنى السياحة كمحرك للتنمية

المنظمة أشارت إلى اعتراف برنامج الأمم المتحدة بالوجهات الريفية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، مع الحفاظ على قيم المجتمع ومناصرة الابتكار والاستدامة، للعام الثاني.

136 قرية

أوضحت المنظمة، أن 57 دولة قدمت 136 قرية للنظر فيها، مع قدرة كل دولة عضو على ترشيح 3 قرى كحد أقصى، مشيرة إلى أنه تم اختيار 32 كأفضل قرى سياحية.

العلا

تعتبر مدينة العلا أكبر تراث أثري حيث تعدّ واحدة من أقدم المدن المعروفة في شبه الجزيرة العربية، كما تشكّل ثروة وطنية وأكبر تجمع لآثار أقوام وحضارات غابرة من معينية، وديدانية، ونبطية، وحيانية.

تقع بلدة العلا القديمة في محافظة العلا، حيث تتمتع بتراث طبيعي وإنساني استثنائي، يعود تاريخه لآلاف السنين.

تضم بلدة العلا القديمة أكثر من 900 مبنى تقليدي مبني من الطوب اللبن؛ 100 منها خضعت للترميم بواسطة أساليب البناء التقليدية.

أم قيس

في الأردن، تتمتع قرية أم قيس بميزات سياحية فريدة من نوعها، بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة؛ حيث إن القرية تعد جزءًا من محمية اليرموك الطبيعية، والتي تعد آخر امتداد طبيعي لغابة البلوط المتساقطة، أي الشجرة الوطنية للأردن.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك القرية العديد من الأشجار المعمرة والأشكال النباتية النادرة.

قصر الخُربات

وفي المغرب، يعد قصر الخُربات القديم قرية محصنة مستطيلة الشكل، بنيت في القرن التاسع عشر، وتعتبر القرية بمثابة رمز لحياة الواحات في جميع أنحاء جنوب المغرب، وهي بمثابة تمثيل على التراث المعماري والتاريخي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر.

كذلك في المغرب، تعد قرية الصيد الصغيرة “مولاي بوزرقطون”، جزءًا من محمية المحيط الحيوي أرغان التي تطل على المحيط الأطلسي. تلعب غابة الأرغان دورًا مهمًّا من حيث البحث والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقرية.

نستعرض فيما يلي أفضل 32 قرية سياحية لعام 2022:

بلدة العلا القديمة، المملكة العربية السعودية

قرية أم قيس، الأردن

قصر الخُربات، المغرب

مولاي بوزرقطون، المغرب

بلدة كفر كما، إسرائيل

تسيل أم زيه، النمسا

واغرين، النمسا

بوكيلدون، تشيلي

قرية دازهاي، الصين

قرية جينغتشو، الصين

شواتشي، كولومبيا

أجواريكو، الإكوادور

أنغوشاغوا، الإكوادور

ميستيا، جورجيا

سوريس زاهر، إيطاليا

إيزولا ديل جيليو، إيطاليا

كريل، المكسيك

إل فويرتي، المكسيك

لاماس، بيرو

الرقشي، بيرو

كاستيلو نوفو، البرتغال

بيونغسا ري، كوريا الجنوبية

راسيناري، رومانيا

بوينج، سلوفينيا

روبيت، إسبانيا

ألكيزار، إسبانيا

غوادالوبي، إسبانيا

مورتن، سويسرا

أندرمات ، سويسرا

بلدة بيرجي، تركيا

تاي هاي، فيتنام

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