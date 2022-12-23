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ضمن أحداث مسرحية شقة لندن

العلي يخرج عن النص ويستعرض احتفالية الدوسري ضد الأرجنتين

2022-12-23 الساعة 6:31
العلي يخرج عن النص ويستعرض احتفالية الدوسري ضد الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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استعرض الفنان طارق العلي فنه الارتجالي لإضحاك الجمهور في مسرحية شقة لندن، التي انطلقت يوم الخميس 22 ديسمبر على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2022.

وتناقش المسرحية التي تستمر عروضها حتى 25 ديسمبر الجاري، العديد من القضايا الاجتماعية التي تلامس الواقع الخليجي، وتحكي عن 3 أسر عربية تلتقي في الفصل الأول من المسرحية في أحد المطاعم بمدينة لندن، لأخذ قسط من الراحة بعيدًا عن أشغالهم والتزاماتهم الأسرية.

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قصة المسرحية

تتمحور الحبكة الرئيسة للمسرحية حول معاناة بطل العرض، طارق العلي، في العثور على شقة مناسبة للإيجار، وسط العاصمة البريطانية المزدحمة بالسياح.

ومن خلال الفصل الثاني من المسرحية تنتقل القصة إلى سلسلة من المشاهد والمواقف الفكاهية والأحداث المثيرة بين الشخصيات داخل شقة اضطروا للسكن فيها معًا، حيث تحدث مفاجآت كثيرة ومشاهد مثيرة مضحكة مع نجوم المسرحية.

الخروج عن النص

فاجأ العلي جمهور المسرحية بالخروج عن النص في أحد مشاهدها بشكل مفاجئ، ليستعرض طريقة احتفال اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري بعد هدفه الذي سجّله في مرمى المنتخب الأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم في قطر 2022.

ولم يكتفِ طارق العلي بذلك، بل نزل عن خشبة المسرح ليصطحب الدوسري الذي كان من بين الحضور، ويلتقط معه بصحبة عدد من أبطال المسرحية صورة تذكارية، وسط تحية وتفاعل كبير من الجمهور.

وكان العرض الأول للمسرحية قد شهد حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع حرصوا على مشاهدة المسرحية بمواقفها المتجددة والممتعة.

الجمهور

تعددت فئات الجمهور ممن حضروا لتشمل كبار السن والشباب وغيرهم؛ إذ نفدت التذاكر خلال اليومين الأولين في وقت مبكر من طرحها.

المسرحية من تأليف عيسى أحمد وإخراج موسى أرتي، ويشارك في البطولة إلى جانب طارق العلي: إلهام الفضالة، وجمعة علي، وميس قمر، وشهاب جوهر، وشهد سلمان، ومشعل العيدان.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة لموسم الرياض تتضمن العديد من المفاجآت المسرحية فوق الخيال مع كبار نجوم الكوميديا في العالم العربي. واستمتع الجمهور بحضور عدد منها خلال الأيام الماضية. ويمكن الحجز لمسرحية “شقة لندن” من خلال الرابط التالي:

https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2848/london-apartment

وتزخر منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2022 بالنشاط المسرحي المتواصل الذي جعلها مقصدًا لعشاق المسرح، حيث تشهد منطقة الاستديو ومسرح محمد العلي ومسرح بكرٍ الشدي عروضًا سعودية وعربية منحت أمسيات البوليفارد مزيدًا من التألق والمتعة والترفيه.

وتعرض منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، إلى جانب مجموعة من الحفلات الأسبوعية، وتضم مناطق فرعية عديدة، منها منطقة “الموسيقى”، ومنطقة “استديو” الخاصة بعشاق الفن، ومنطقة “أفالانش” المدينة الثلجية، ومنطقة “تراكاديرو” منطقة ألعاب الفيديو.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك “دو سوليه” العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية، مثل: “WWE”، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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