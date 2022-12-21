العمل المنزلي للمرأة ينقص 500 سعر حراري يوميًّا

كشف الدكتور زايد الشراري، أخصائي التغذية، أن نسبة النساء أعلى من الرجال في الإصابة بالسمنة في المملكة، بما يتراوح ما بين 5 إلى 10%؛ لأن الرجال هم الأكثر حركة ونشاطًا من النساء.

حمية غذائية

وأضاف في مداخلة مع برنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، أنه من الأفضل اتباع حمية غذائية قليلة النشويات، وبها المزيد من الألياف ومضادات الأكسدة.

واختتم الشراري أن عمل المرأة داخل منزلها والقيام بالأنشطة اليومية المنزلية يساعد في إنقاص ما يقارب 500 سعر حراري يوميًّا.