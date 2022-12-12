العوهلي: 80% من الملبوسات العسكرية مُصنعة محليًا الآن

قال م. أحمد العوهلي (محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية): إن رؤية المملكة 2030 هي رؤية متكاملة، وفيما يخص توطين الصناعات العسكرية فالمملكة خلال آخر عشر سنوات أصبحت من أكبر 6 دول إنفاق في العالم؛ وذلك بسبب موقعها الإستراتيجي والدول المجاورة وقوتها الاقتصادية، معلنًا أن 80% من الملبوسات العسكرية الآن مُصنعة محليًا.

توجيهات ولي العهد

وأوضح العوهلي، في حواره لبرنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية”، أنه قبل 5 سنوات كانت نسبة التوطين في المملكة 3%، وجاءت رؤية 2030 الساعية للوصول إلى نسبة 50% من التوطين العسكري، انطلاقًا من توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومقولته الشهيرة: “لن تكون هناك صفقة سلاح بدون محتوى محلي”.

12 % بنهاية 2021

وأضاف العوهلي، أنه بفضل توجيهات ولي العهد تم التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والصناعية وصلت نسبة التوطين لـ12% بنهاية عام 2021، وهناك مساعٍ وجهود متواصلة للوصول لنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030.