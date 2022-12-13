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من أجل الاستمتاع بشتاء دافئ وصحي

الغذاء والدواء: الشوكولاتة الداكنة خيار أصح للمشروبات الساخنة

2022-12-13 الساعة 3:07
الغذاء والدواء: الشوكولاتة الداكنة خيار أصح للمشروبات الساخنة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الشوكولاتة الداكنة تُعد خيارًا أصح لمشروب الشوكولاتة الساخنة، وذلك من أجل الاستمتاع بشتاء دافئ وصحي.

190 سعرة حرارية

وقالت الهيئة في إنفوجراف صادر عنها إن الشوكولاتة الساخنة تحتوي على 190 سعرة حرارية للكوب الواحد وهذا مفيد للصحة.

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وأضافت أنه من أجل الاستمتاع بكوب شوكولاتة صحي يراعى استخدام حليب قليل/ خالي الدسم، استخدام شوكولاتة داكنة، استخدام باودر الشوكولاتة الخام، والابتعاد عن وضع الإضافات غير الصحية (المارشميلو، كريمة الخفق، قطع الشوكولاتة وغيرها).

الشوكولاتة الداكنة

فقدان الوزن

وكانت دراسة حديثة أثبتت في وقت سابق، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

وأوضحت الدراسة أن من أسباب جعل الشوكولاتة الداكنة تفقدك الوزن ما يلي:

1- قتل الرغبة الشديدة لتناول السكر، حيث يمكن تناول وجبة خفيفة تحتوي على بضع قطع من الشوكولاتة الداكنة من حد الرغبة الشديدة للسكر.

2- تساعد في السيطرة على الشهية: فتشير الأدلة إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في قمع الشهية، ليس ذلك فحسب، كما أنه يحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف التي يمكن أن تؤخر الشعور بالجوع والإحساس بالشبع لفترة أطول.

3- تقلل من الالتهاب: بفضل مادة الفلافانول التي وجدت في وفرة في الشوكولاتة الداكنة فإنها تساعد على علاج التهاب الجسم الذي يرتبط عادة بأمراض القلب، ومقاومة الأنسولين، ومشاكل التمثيل الغذائي الأخرى.

4- تقلل من الدهون في الجسم: فتعد مادة الفلافانولس التي توجد في الشوكولاتة الداكنة هي أيضًا مهمة في خفض مستويات السكر في الدم وخفض نسبة الدهون في الجسم.

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