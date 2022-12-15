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ضبط أكثر من 160 ألف منتج داخله

الغذاء والدواء تغلق مستودع أغذية مخالفًا وملوثًا بعسير

2022-12-15 الساعة 4:51
الغذاء والدواء تغلق مستودع أغذية مخالفًا وملوثًا بعسير
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا يخزن مواد غذائية في ظروف غير مناسبة في منطقة عسير.

غير مرخص

ونشرت هيئة الغذاء والدواء، عدة صور من داخل المستودع المخالف لاشتراطات السلامة، موضحة أنه غير مرخص ويخزن المنتجات في ظروف غير مناسبة مع تدني مستوى النظافة.

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وأضافت أنه تم ضبط أكثر من 160 ألف منتج داخله واتخاذ الإجراءات النظامية.

وتقوم دائمًا فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء بحملات مكثفة على مستودعات الأغذية والصيدليات من أجل الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

مستودع مخالف مستودع مخالف مستودع مخالف

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