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الغذاء والدواء: توجهوا للطبيب قبل استخدام سماعات الأذن

2022-12-03 الساعة 7:22
الغذاء والدواء: توجهوا للطبيب قبل استخدام سماعات الأذن
المواطن - الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضرورة الذهاب للطبيب والقيام بفحص الأذن، وذلك قبل شراء واستخدام السماعات الطبية.

سماعة مرخصة

ونصحت هيئة الغذاء والدواء بعدة إرشادات عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية، وذلك خلال إحيائها اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة ضرورة التأكد من أنها مرخصة.

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إرشادات مهمة

وقالت الهيئة إنه عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية يلزم عدة أمور هي:

1- إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب للحالة.
2- حفظ السماعة بعيدًا عن متناول الأطفال.
3- التأكد من وجود ضمان على الجهاز وتوفر خدمات ما بعد البيع كالصيانة.
4- التأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به.
5- التأكد من عدم تعرض السماعة للرطوبة أو الحرارة.
6- المحافظة على تنظيف السماعة دوريًا حسب إرشادات الاستخدام.

شمع الأذن

وكان استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أحمد عبدالعالي، حذر في وقت سابق من استخراج شمع الأذن بالأدوات الحادة مثل المفاتيح والدبابيس، موضحًا أن بعض الأفراد ينتهجون هذا الأسلوب الخاطئ عند شعورهم بأي حكة في الأذن.

وقال عبدالعالي في تصريحات لـ”المواطن“، إن شمع الأذن عبارة عن زيت شمعي ووظيفته هي حماية الأذن من الغبار والجسيمات الغريبة والكائنات الدقيقة، كما تحمي جلد قناة الأذن من التهيج بسبب الماء، ولكن أحيانًا يتراكم الشمع ويسبب حكة محسوسة تدعو البعض إلى إدخال أي جسم غريب لإخراج الشمع.

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