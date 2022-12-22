الغذاء والدواء تُحذر من دواء للأرق يسبب مضاعفات كبيرة

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حذر رئيس قسم تقييم المنتجات الغذائية في هيئة الغذاء والدواء فهد البدر ، من استهلاك “الميلاتونين” بشكل مفرط لعلاج الأرق لأنه يؤدي لمضاعفات كبيرة.
فيديو | رئيس قسم تقييم المنتجات الغذائية في هيئة الغذاء والدواء فهد البدر: استهلاك "الميلاتونين" بشكل مفرط لعلاج الأرق يؤدي لمضاعفات كبيرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kkb6nJnOPaقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 22, 2022
وأضاف البدر، بمداخلة لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن المكون الدوائي له عدة فوائد، من أهمها مساعدة الشخص على النوم بشكل سريع، إلى جانب المساعدة في تخفيف الآلام أثناء السفر أو بعده، لكن ذلك يستلزم استخدامه بجرعات مقننة غير عالية.
وشدد البدر على أنه لا يوصى بأخذ “الميلاتونين”دون وصفة طبية، خاصة للفئات المعرضة لخطر الاستهلاك العالي، نظراً لإمكانية تسببها في مضاعفات غير محمودة.