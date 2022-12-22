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لا يوصى بأخذه دون وصفة طبية

الغذاء والدواء تُحذر من دواء للأرق يسبب مضاعفات كبيرة

2022-12-22 الساعة 6:57
الغذاء والدواء تُحذر من دواء للأرق يسبب مضاعفات كبيرة
المواطن - فريق التحرير

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حذر رئيس قسم تقييم المنتجات الغذائية في هيئة الغذاء والدواء فهد البدر ، من استهلاك “الميلاتونين” بشكل مفرط لعلاج الأرق لأنه يؤدي لمضاعفات كبيرة.

فوائده

وأضاف البدر، بمداخلة لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن المكون الدوائي له عدة فوائد، من أهمها مساعدة الشخص على النوم بشكل سريع، إلى جانب المساعدة في تخفيف الآلام أثناء السفر أو بعده، لكن ذلك يستلزم استخدامه بجرعات مقننة غير عالية.

توصيات

وشدد البدر على أنه لا يوصى بأخذ “الميلاتونين”دون وصفة طبية، خاصة للفئات المعرضة لخطر الاستهلاك العالي، نظراً لإمكانية تسببها في مضاعفات غير محمودة.

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