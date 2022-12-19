الغذاء والدواء: 5 نصائح لضمان الشواء الآمن والصحي للطعام

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باتباع مجموعة من النصائح لضمان الشواء الآمن والصحي للطعام.

وأوضحت الهيئة أن النصائح تتضمن حفظ الطعام عند نقله من مكان لآخر “مبرداً” للحد من نمو البكتيريا لأدنى درجة، مع أهمية إتمام تسييح اللحوم بشكل جيد قبل شوائها لضمان استواء كل أجزائها.

الطعام والفحم المشتعل

وأوضحت الهيئة، أنه يجب وضع اللحوم المطبوخة جيداً على طرف الشواية وعدم وضعها مباشرة على الفحم المُشتعل حتى لا تتعرض للاحتراق.

عدم ترك الأغذية في الهواء

كما أكدت الهيئة، على أهمية مراعاة عدم ترك الأغذية بالجو العادي لأكثر من ساعتين لمنع نمو البكتيريا، والحرص على تقديم الطعام بعد الشواء بأطباق نظيفة.