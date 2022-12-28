Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ينتهي عقده الموسم الحالي

الغموض يخيم على مصير راموس

2022-12-28 الساعة 5:46
الغموض يخيم على مصير راموس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

عدم تجديد العقد

وانضم راموس صاحب الـ37 عامًا إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

قد يهمّك أيضاً
Img

السيطرة على حريق 9 خزانات بمصفاة الكوير بالعراق

Img

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بالشرقية

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن راموس لم يتلق أي عرض لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى الآن، ولكن الأمر قد يتغير بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “الطرفان يرحبان بالاستمرار، لمدة أطول، علمًا بأن المدافع المخضرم استعاد كامل جاهزيته منذ بداية هذا الموسم، ويتوقع أن يتقدم باريس سان جيرمان بعرض لتجديد عقده، لمدة موسم واحد فقط”.

وكان راموس قد غاب عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في مباريات عديدة في الموسم الماضي، قبل أن يستعيد توازنه هذا الموسم.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

راموس يسعى للعودة للمنتخب

ويطمح سيرجيو في العودة إلى صفوف المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بعد رحيل المدير الفني لويس إنريكي، والتعاقد مع المدرب لويس دي لا فوينتي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم من أجل خوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، لشهر مارس المقبل.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر @PSG_English

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف