الغموض يخيم على مصير راموس

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

عدم تجديد العقد

وانضم راموس صاحب الـ37 عامًا إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن راموس لم يتلق أي عرض لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى الآن، ولكن الأمر قد يتغير بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “الطرفان يرحبان بالاستمرار، لمدة أطول، علمًا بأن المدافع المخضرم استعاد كامل جاهزيته منذ بداية هذا الموسم، ويتوقع أن يتقدم باريس سان جيرمان بعرض لتجديد عقده، لمدة موسم واحد فقط”.

وكان راموس قد غاب عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في مباريات عديدة في الموسم الماضي، قبل أن يستعيد توازنه هذا الموسم.

راموس يسعى للعودة للمنتخب

ويطمح سيرجيو في العودة إلى صفوف المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بعد رحيل المدير الفني لويس إنريكي، والتعاقد مع المدرب لويس دي لا فوينتي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم من أجل خوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، لشهر مارس المقبل.