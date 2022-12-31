الفئران تحاصر اللوردات بالبرلمان البريطاني

توصلت مراجعة رسمية، أجريت في بريطانيا، إلى أن البرلمان مليء بالفئران الخارقة التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها، رغم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات كل عام لمكافحة هذه القوارض.

قتل الفئران

وطلبت السلطات البرلمانية إجراء مراجعة داخلية للمشكلة التي كشفت أن قتل الفئران المتجولة في مجلس العموم واللوردات أصعب بكثير من قتل القوارض العادية.

وأبانت المراجعة عن وجود حوالي 600 فخ في مطابخ ومناطق تقديم الطعام في قصر وستمنستر، ولكن يبدو أن الفئران مقاومة للعديد من السموم.

قلة النظافة

وفي نوفمبر، تبين أن تصنيف الصحة الغذائية في البرلمان قد انخفض من خمسة إلى اثنين، حيث تم العثور على فضلات الفئران في العديد من مناطق تقديم الطعام في البرلمان.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك نقصًا في المراقبة، وأشارت إلى أن التنظيف اليومي الشامل لا يتم بانتظام. بينما تقول السلطات إن البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام وتصر على أنها ملتزمة ببرنامج إنساني وأخلاقي لمكافحة القوارض.

رد رسمي

يذكر أنه في عام 2014، أحضرت بيني موردونت، زعيمة مجلس العموم الآن، قطتها الخاصة إلى البرلمان لمعالجة هذه القضية.

وصرح متحدث باسم البرلمان البريطاني، بأن البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام، مع وجود عمليات مراقبة قوية لسلامة الأغذية والنظافة.

وتابع: نحن ملتزمون بالحفاظ على برنامج إنساني وأخلاقي لمكافحة الآفات، مع التركيز على التدابير الوقائية، وعند الضرورة، استخدام طرق مكافحة مختلفة.