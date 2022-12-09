الفائز من مباراة هولندا ضد الأرجنتين يواجه كرواتيا

سيواجه الفائز من مباراة هولندا ضد الأرجنتين، المنتخب الكرواتي في دور نصف النهائي في كأس العالم 2022 بقطر، بعد إقصاء المنتخب الكرواتي لنظيره البرازيلي مساء اليوم بركلات الجزاء الترجيحية.

كرواتيا ضد البرازيل

وانطلقت مباراة منتخب كرواتيا ضد البرازيل التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي السيليساو، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع الكرواتي حرمهم من التسجيل.

وأطلق فينيسيوس جونيور تسديدة قوية، أبعدها الدفاع عند الدقيقة 20، وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم محاولاته عن طريق نيمار وفينينسيوس، وسط تألق من وسط ودفاع كرواتيا، وخاصة لوكا مودريتش.

وحصل السيليساو على ركلة حرة، سددها نيمار، إلا أن الدفاع وحارس المرمى ليفاكوفيتش تصدوا لها، واستمر الضغط في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب كرواتيا ضد البرازيل بالتعادل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقوة، وكاد فينيسيوس جونيور أن يهز الشباك، إلا أن الحارس تصدى لكرته عند الدقيقة 48، قبل أن يتألق ويتصدى لفرصة أخرى أمام نيمار عند الدقيقة 55.

واستمر تألق حارس منتخب كرواتيا، ليفاكوفيتش أمام المهاجمين عند الدقيقة 65، وواصل السيليساو الضغط، إلا أن الحارس أبعد أكثر من فرصة أمام نيمار.

وتألق ليفاكوفيتش وأبعد تسديدة خطيرة عند الدقيقة 80، لينتهي الشوط الثاني من مباراة البرازيل وكرواتيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022.

وبدأ الشوط الأول الإضافي بشكل سريع، حيث استمر ضغط السيليساو، قبل أن ينجح نيمار في هز الشباك عند الدقيقة 105، بكرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغته لحارس المرمى.

وواصل المنتخبان محاولاتهما خلال أحداث الشوط الثاني الإضافي، قبل أن يسجل برونو بيتكوفيتش هدف التعادل عند الدقيقة 117، وأنقذ الحارس هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة، لتتجه مباراة كرواتيا ضد البرازيل إلى ركلات الترجيح.

ونجح منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في الفوز بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

هولندا ضد الأرجنتين

الفائز من مباراة هولندا ضد الأرجنتين سيواجه المنتخب الكرواتي يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد تقابل مع المنتخب الهولندي في نصف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح متأهلًا لنهائي البطولة وقتها.

أما في كأس العالم عام 1998، تقابلت هولندا ضد الأرجنتين في دور ربع النهائي وفازت هولندا بنتيجة هدفين لهدف.