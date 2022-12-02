Icon

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها استحداث وظائف

الفارق بين توطين 1 و2

2022-12-02 الساعة 1:13
الفارق بين توطين 1 و2
المواطن - الرياض

كشف المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، الفارق بين توطين 1 وتوطين 2 وطبيعة الاختلافات بينهم.

وأوضح المهباش، خلال حواره مع “قناة العربية”، أن طبيعة التوطين اليوم اختلفت عما كانت عليه في السابق، ففي السابق كان التوطين كميًّا واليوم أصبح نوعيًّا.

الفارق في توطين 2

وأشار المهباش أن الفارق في توطين 2، يتمثل في زيادة عدد الوزارات، واستحداث وظائف جديدة، والتزامن مع نقل عمليات التوظيف إلى الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية أصبحت تشرف على التوطين بشكل إستراتيجي، وتقوم بنقل المعرفة إلى الجهات الأخرى التي تقوم بالعمل على الأرض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفوز الثاني يُحفز الأخضر الأولمبي
آخر الاخبار

الفوز الثاني يُحفز الأخضر الأولمبي

آخر الاخبار
شاعر الراية يحقق أرقامًا قياسية
السعودية اليوم

شاعر الراية يحقق أرقامًا قياسية

السعودية اليوم
كاوست تطلق برنامجًا للدبلوم العالي لأول مرة
السعودية اليوم

كاوست تطلق برنامجًا للدبلوم العالي لأول مرة

السعودية اليوم
موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
الجماهير السعودية : محمد العويس حطم أسطورة...
الرياضة

الجماهير السعودية : محمد العويس حطم أسطورة...

الرياضة
تمثال أنس جابر يثير الجدل في تونس
الرياضة

تمثال أنس جابر يثير الجدل في تونس

الرياضة
عرض لاستعارة صلاح من نادي درجة خامسة
الرياضة

عرض لاستعارة صلاح من نادي درجة خامسة

الرياضة
خيمي: الحيوية مهمة في نهائيات المونديال
كأس العالم

خيمي: الحيوية مهمة في نهائيات المونديال

كأس العالم