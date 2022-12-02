الفارق بين توطين 1 و2

كشف المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، الفارق بين توطين 1 وتوطين 2 وطبيعة الاختلافات بينهم.

وأوضح المهباش، خلال حواره مع “قناة العربية”، أن طبيعة التوطين اليوم اختلفت عما كانت عليه في السابق، ففي السابق كان التوطين كميًّا واليوم أصبح نوعيًّا.

الفارق في توطين 2

وأشار المهباش أن الفارق في توطين 2، يتمثل في زيادة عدد الوزارات، واستحداث وظائف جديدة، والتزامن مع نقل عمليات التوظيف إلى الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية أصبحت تشرف على التوطين بشكل إستراتيجي، وتقوم بنقل المعرفة إلى الجهات الأخرى التي تقوم بالعمل على الأرض.