الفارق بين توطين 1 و2

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كشف المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، الفارق بين توطين 1 وتوطين 2 وطبيعة الاختلافات بينهم.
#نشرة_الرابعة | المختص في #الموارد_البشرية عبدالعزيز المهباش يتحدث عن الفارق بين "توطين" 1 و "توطين" 2 pic.twitter.com/7NTgMwzcht
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 1, 2022
وأوضح المهباش، خلال حواره مع “قناة العربية”، أن طبيعة التوطين اليوم اختلفت عما كانت عليه في السابق، ففي السابق كان التوطين كميًّا واليوم أصبح نوعيًّا.
وأشار المهباش أن الفارق في توطين 2، يتمثل في زيادة عدد الوزارات، واستحداث وظائف جديدة، والتزامن مع نقل عمليات التوظيف إلى الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية أصبحت تشرف على التوطين بشكل إستراتيجي، وتقوم بنقل المعرفة إلى الجهات الأخرى التي تقوم بالعمل على الأرض.