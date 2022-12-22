الفتح لـ قناة SSC : قطعتم البث نبشركم بتأهلنا !

وجه الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر “تويتر” رسالة إلى قناة SSC بعد قطعها لبث مباراة النموذجي ضد الطائي أثناء ركلات الترجيح في مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم.

وقال الحساب الرسمي للنموذجي عبر “تويتر”: “قناة SSC انقطع البث، نبشركم بتأهلنا”.

قناة SSC تثير الجدل

وتسببت قناة SSC الناقل لـ مباريات كأس الملك في إثارة الجدل، بعد أن قطعت بث مباراة النموذجي والطائي أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، من أجل عرض بث مباراة الاتحاد والشباب.

وكانت مباراة النموذجي والطائي ذهبت إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/ 2.

وبعد انتهاء الوقت الإضافي من مباراة الفتح والطائي، قامت قناة SSC بقطع البث من أجل التوجه إلى عرض بث مباراة الاتحاد والشباب، وهو ما أثار غضب جماهير الفتح والطائي حيث توجهوا برسالات غاضبة عبر حساب القناة في “تويتر”.

وكان النموذجي هزم الطائي بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية، ليعبر إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة نادي الهلال.