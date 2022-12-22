الفتح يضرب موعدًا مع الهلال في ربع نهائي كأس الملك

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تأهل نادي الفتح إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز مثير على الطائي بركلات الجزاء الترجيحية.
نواف بوشل ينقل الفتح إلى دور الـ8🔥!
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الفتح_الطائي#كأس_الملك#SSC pic.twitter.com/234w1DSAnMقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2022
وكان النموذجي أنهى الشوط الأول متفوقًا على الفتح بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي مراد باتنا في الدقيقة الـ22، ثم في الشوط الثاني سجل الطائي هدف التعادل عبر اللاعب موسونا بالدقيقة الـ64.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الإضافي الأول لم يُسجل الفريقان أي أهداف، ليذهبا إلى الشوط الإضافي الثاني حيث سجل البرازيلي بيتروس هدف التقدم للنموذجي بالدقيقة الـ112، ثم تعادل خليل العبسي لفريق الطائي في الدقيقة الـ118.
وذهب الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليحسمها النموذجي بنتيجة 7/ 6، حيث سيواجه الهلال في دور الثمانية من البطولة في فبراير المقبل.