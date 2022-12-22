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بعد الفوز على الطائي بركلات الترجيح

الفتح يضرب موعدًا مع الهلال في ربع نهائي كأس الملك

2022-12-22 الساعة 9:26
الفتح يضرب موعدًا مع الهلال في ربع نهائي كأس الملك
المواطن - محمد سمعه

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تأهل نادي الفتح إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز مثير على الطائي بركلات الجزاء الترجيحية.

الفتح والطائي

وكان النموذجي أنهى الشوط الأول متفوقًا على الفتح بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي مراد باتنا في الدقيقة الـ22، ثم في الشوط الثاني سجل الطائي هدف التعادل عبر اللاعب موسونا بالدقيقة الـ64.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الفتح والطائي - كأس الملك

وفي الشوط الإضافي الأول لم يُسجل الفريقان أي أهداف، ليذهبا إلى الشوط الإضافي الثاني حيث سجل البرازيلي بيتروس هدف التقدم للنموذجي بالدقيقة الـ112، ثم تعادل خليل العبسي لفريق الطائي في الدقيقة الـ118.

وذهب الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليحسمها النموذجي بنتيجة 7/ 6، حيث سيواجه الهلال في دور الثمانية من البطولة في فبراير المقبل.

الفتح والطائي - كأس الملك

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