الفتح يُعرقل قطار الشباب برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بفوز النموذجي بأربعة أهداف مقابل هدف.

سفيان بن دبكة يهز الشباك

وانطلقت مواجهة الفتح ضد الشباب التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف مبكر.

وأضاع فراس البريكان فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 25، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، واستمرت المحاولات، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء لصالح النموذجي، سددها سفيان بن دبكة بنجاح عند الدقيقة 41.

وانطلق البريكان بهجمة مرتدة، وسدد كرة قوية عند الدقيقة 45، إلا أن الحارس كيم سيونج جيو تصدى لها ببراعة، وسجل مراد باتنا الهدف الثاني، ولكن أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح ضد الشباب بهدف نظيف.

تألق الفتح ضد الشباب

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تسجيل التعادل عن طريق سانتي مينا، لتشتعل المباراة، قبل أن يحرز ماجد كنبة الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد عدة تمريرات بين لاعبي النموذجي.

وضغط فراس البريكان وخطف الكرة من الحارس كيم، ليمررها إلى أيمن الخليف، ليهز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 55، واستمرت محاولات الشباب لتقليص الفارق وسط تألق كبير من مدافعي الفتح.

وكاد سانتي مينا أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 75، ولكن مرت كرته بجوار القائم، وواصل الفريقان محاولات تسجيل هدف جديد، واحتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سددها مراد باتنا بنجاخ، لتنتهي المباراة بفوز الفتح ضد الشباب بنتيجة 4/1.

ورفع النموذجي رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 22 نقطة في المركز الثاني، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.