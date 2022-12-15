الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة

أكد رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني الدكتور محمد النمشان، أن الفحوصات الطبية الأولية للتوأم النيجيري “حسانة وحسينة” جيدة.

وقال النمشان في تصريحات لقناة “العربية السعودية”، اليوم الخميس، إن الفحوصات الحيوية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة والفريق الطبي سيبت في إجراء العملية بعد اكتمال الفحوصات.

عمليات فصل مشابهة

وأشار إلى أن الفريق الطبي أجرى عمليات فصل مشابهة للتوأم السيامي النيجيري، موضحًا أن نمو التوأم السيامي النيجيري، أقل من الطبيعي بحكم ولادتهما المبكرة، وحاليًّا يكتسبان وزنهما طبيعيًّا، مؤكدًا أنه لن يشكل عائقًا لعملية الفصل.

بتوجيهات الملك سلمان

وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل الخميس الماضي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي؛ حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.