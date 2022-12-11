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موضحًا أن السقف مرتفع جدًا الآن لدى السعوديين

الفراج: أمامنا 4 سنوات لتجهيز منتخب سعودي منافس بمونديال 2026

2022-12-11 الساعة 2:59
الفراج: أمامنا 4 سنوات لتجهيز منتخب سعودي منافس بمونديال 2026
المواطن - عاطف عبداللطيف

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أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا وخلال المرحلة المقبلة هي إعداد منتخب وطني قوي ومنافس بقوة في نهائيات مونديال كأس العالم 2026 المقبل.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

منتخب قوي

وكتب الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس السبت: أمامنا 4 سنوات لتجهيز منتخب سعودي منافس وقوي في مونديال 2026، هذا أكبر تحدٍ لاتحاد كرة القدم السعودي المقبل.

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المنتخب السعودي أمام بولندا

ودون الفراج عبر تويتر، أمس: التمثيل المشرف تجاوز مرحلة الدور الثاني وحتى ربع النهائي، السقف مرتفع جدًا الآن لدى السعوديين، الوقت يمضي وبدأ العد من الآن.

المنتخب السعودي

وودَّع الأخضر، كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات بعد خسارته أمام منتخبي بولندا والمكسيك الأول لكرة القدم في آخر جولتين من دور المجموعات، إلا أنه حظي بدعم كبير، بعد تقديمه لأداء مشرف في البطولة العالمية.

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