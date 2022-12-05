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بعد ارتباط اسمه بأصفر الرياض

الفراج يكشف حقيقة اقتراب كريستيانو رونالدو من النصر

2022-12-05 الساعة 12:11
الفراج يكشف حقيقة اقتراب كريستيانو رونالدو من النصر
المواطن - محمد سمعه

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رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب نادي النصر من التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وقال الفراج خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو سوف يحسم وجهته القادمة بعد نهاية كأس العالم في قطر، والبقاء في أوروبا هدف اللاعب الأول”.

قيمة عقد كريستيانو رونالدو الجديدة مع النصر

وفي وقت سابق، كانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أفادت أن النصر سيتعاقد مع رونالدو مقابل عقد سنوي قيمته 173 مليون جنيه إسترليني.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، الأربعاء الماضي، أن كريستيانو رونالدو اقترب من الانتقال إلى نادي النصر السعودي بعد الاتفاق على شروط عقد بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني.

ونشرت الصحيفة أيضًا: بعد إنهاء عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، بدا أن المهاجم البرتغالي كان حريصًا على الانتقال إلى أحد الأندية في دوري أبطال أوروبا، لكنه يبدو الآن مستعدًّا للانتقال إلى الشرق الأوسط.

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