الفراج يكشف حقيقة اقتراب كريستيانو رونالدو من النصر

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رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب نادي النصر من التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.
كريستيانو رونالدو يحسم قميصه الجديد بعد المونديال وأوروبا هدفه الأول#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/lVQmNosmYkقد يهمّك أيضاً
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 4, 2022
وقال الفراج خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو سوف يحسم وجهته القادمة بعد نهاية كأس العالم في قطر، والبقاء في أوروبا هدف اللاعب الأول”.
وفي وقت سابق، كانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أفادت أن النصر سيتعاقد مع رونالدو مقابل عقد سنوي قيمته 173 مليون جنيه إسترليني.
ونشرت صحيفة ديلي ميل، الأربعاء الماضي، أن كريستيانو رونالدو اقترب من الانتقال إلى نادي النصر السعودي بعد الاتفاق على شروط عقد بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني.
ونشرت الصحيفة أيضًا: بعد إنهاء عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، بدا أن المهاجم البرتغالي كان حريصًا على الانتقال إلى أحد الأندية في دوري أبطال أوروبا، لكنه يبدو الآن مستعدًّا للانتقال إلى الشرق الأوسط.