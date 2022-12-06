الفرق بين الالتهابين الرئوي والشعب الهوائية

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كشف استشاري الأمراض الصدرية والباطنية مصطفى حامد، أن الالتهاب الرئوي أشد خطورة من التهاب الشعب الهوائية، مشيرًا إلى أن تلك الالتهابات تمثل خطورة كبيرة على الأطفال وكبار السن.
وأردف مصطفى حامد، في حواره لبرنامج ست الستات الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الالتهاب الرئوي والشعبي يتشابهان في أن كليهما عدوى فيروسية أو بكتيرية، منوهًا بأن أعراضهم متشابهة أيضًا.
وتابع استشاري الأمراض الصدرية والباطنية قائلًا: الالتهاب الرئوي يؤثر على الرئة ونسبة نقل الأكسجين من خلايا الرئة لخلايا الدم، منوهًا بأن الالتهاب الشعبي يصيب الشعب الهوائية.
وأفاد أن الالتهاب الرئوي يصحبه ارتفاع في درجات الحرارة والكسل وعدم الوعي، أما الالتهاب الشعبي يصاحبه انخفاض في درجة الحرارة لنقص دخول الأكسجين إلى الجسم.
وشدد على ضرورة تناول الفيتامينات، مثل فيتامين (أ) و(د) وأوميجا ثري، المتواجدين في الكلوسيز.