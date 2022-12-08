الفرق بين التقديرات المالية في 2022 و2023 بالأرقام

نشرت وزارة المالية، أمس الأربعاء، انفوجراف لأبرز الأرقام الواردة في البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.

وذكرت المالية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، التقديرات المالية العامة لعامي 2022 و2023.

تقديرات 2022

ـ 1.234 مليار ريال إجمالي الإيرادات

ـ 1.132 مليار ريال إجمالي النفقات

ـ 102 مليار ريال حجم الفائض

ـ 985 مليار ريال حجم الدين العام

تقديرات 2023

ـ 1.130 مليار ريال إجمالي الإيرادات

ـ 1.114 مليار ريال إجمالي النفقات

ـ 16 مليار ريال

ـ 951 مليار ريال حجم الدين العام