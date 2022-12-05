الفرق بين الجبن الطبيعي وشبيه الجبن وأيهما أفضل

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تحدث مدير إدارة الغذاء الصحي في هيئة الغذاء والدواء، فيصل بن سنيد، عن الفرق بين الجبن وشبيه الجبن الموجودة في الأسواق، ومدى صحية كلٍّ منهما.
فيديو | ما هو الفرق بين الجبن وشبيه الجبن الموجودة في الأسواق وأيهما أفضل صحيا؟
مدير إدارة الغذاء الصحي في هيئة الغذاء والدواء فيصل بن سنيد يجيب لـ #الراصد pic.twitter.com/NLt9HFl6mYقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) December 5, 2022
وأوضح سنيد، في حواره لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، أن شبيه الجبن يتم صناعته من خلال إزالة الدهون من الحليب واستبدالها بالزيوت النباتية، بينما الجبن الطبيعي يتم صناعته من الحليب دون إزالة الدهون أو إضافة أي مكونات أخرى.
وأشار إلى أن هناك فروقًا في الأسعار بين الجبن وشبيه الجبن، ولكن الجبن الطبيعي هو الأفضل صحيًّا؛ نظرًا لقوامه المصنوع من الحليب الطبيعي دون أي إضافات أو ترسيبات.