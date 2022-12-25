Icon

الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مبادرة غير مستغربة لتكريم صوت الأرض

الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ لتكريم طلال مداح

2022-12-25 الساعة 1:40
الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ لتكريم طلال مداح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لتكريم الفنان والملحن والمبدع الراحل طلال مداح.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.. وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي”.

قد يهمّك أيضاً
Img

الإعلان عن قائمة الأخضر المشاركة بخليجي 25 الثلاثاء المقبل

Img

إنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

مشاركة عشرات الفنانين

وأكد المستشار تركي آل الشيخ مشاركة عشرات الفنانين والمطربين من الخليج والعالم العربي بقوله “اللي أكدوا لي حتى الان الفنانين الغالين… عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس، أصالة، أحلام، لطيفة، أصيل أبوبكر، فهد الكبيسي، بلقيس، مطرف المطرف، عبود خواجة، عايض، كارمن سليمان، داليا مبارك، جابر الكاسر، فؤاد عبدالواحد، عبدالرحمن الحسن، أميمة طالب، رامي عبدالله، ماجد المدني، عابد البلادي، عبدالعزيز المعنى”.

تكريم صوت الأرض

وتفاعلت الفنانة أحلام مع دعوة تركي آل الشيخ بقولها في تغريدة عبر “تويتر”: “أول من دعمني في بداياتي وحضر حفلتي وشجعني وقال لي إنتي بتكوني اسم عظيم في المستقبل وحافظي على صوتك، عندك صوت ذهب، ما أنسى كلامه لي هو صوت الأرض طلال مداح، شكراً على هذا التكريم هو في الحقيقه تكريم للفن بأسره شكراً بوناصر”.

مبادرة غير مستغربة

أيضا تفاعل الفنان خالد عبدالرحمن مع دعوة تركي آل الشيخ بقوله “يا هلا وسهلا حبيبي أبو ناصر، ماطلبت شي رعاك الله وشافاك، أشهد الله في محبتك ومحبة الفنان طلال مداح، وأشكرك على هالمبادره الغير مستغربه من شخصك الكريم، وأنا أتشرف بالمشاركة وأتشرف بإقامة حفلة مجانية من عندي بدون مقابل وريعها لأبناء المرحوم طلال مداح”.

أيضا أبدى راشد الماجد سعادته البالغة بالمشاركة وقال في تغريدة عبر “تويتر” أنا اول المشاركين يابو ناصر بس أدور مجيد ماني لاقيه”.

حبيب الفن والفنانين

وأبدى الفنان والمطرب الكبير عبدالمجيد عبدالله رغبته في المشاركة وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “طبعاً من المشاركين يابوناصر”.

كما أبدى الفنان اللبناني راغب علامة رغبته في المشاركة وقال “معالي المستشار. أنا اتشرف بالمشاركة ..جزاك الله كل خير يا حبيب الفن والفنانين”.

المطرب عبدالله الرويشد أكد مشاركته بقوله “عشان قلبي بيتمنى يشوفك كل لحظة سعيد، راح امشي معاك يا بوناصر للآخر”.

كذلك أبدى الفنان راشد الفارس سعادته البالغة ورغبته في المشاركة في تكريم صوت الأرض بقوله “شكراً يابو ناصر على هالبادرة الغير مستغربة واللي يستحقها أستاذنا الكبير والرمز طلال مداح ويشرفني وأبرك الساعات مشاركتي في هذا التكريم”.

شرف كبير

وعبرت المطربة المصرية أنغام عن سعادتها ورغبتها في المشاركة بقولها “من زمان ننتظر هذا التكريم والمشاركه تشرفني يا بوناصر”.

وتفاعل المنتج محسن جبر وأكد مشاركة الفنانة سميرة سعيد بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “النجمة سميرة سعيد Done”.

وأبدى المطرب الليبي أيمن الأعتر رغبته في المشاركة بقوله “إذا أقدر أكون ولو جزء بسيط من تكريم صوت الأرض الفنان الكبير طلال مداح الله يرحمه حيكون شرف كبير لي”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة