الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ لتكريم طلال مداح

دعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لتكريم الفنان والملحن والمبدع الراحل طلال مداح.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.. وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي”.

اي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني … وازيد على ذالك من سيشارك بعتبره كرمني انا شخصياً بعد مايكون كرم طلال الله يرحمه … الدعوه مفتوحه لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي ❤️🙏🏻🎶🇸🇦 pic.twitter.com/OqCPs2orpl — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 24, 2022

مشاركة عشرات الفنانين

وأكد المستشار تركي آل الشيخ مشاركة عشرات الفنانين والمطربين من الخليج والعالم العربي بقوله “اللي أكدوا لي حتى الان الفنانين الغالين… عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس، أصالة، أحلام، لطيفة، أصيل أبوبكر، فهد الكبيسي، بلقيس، مطرف المطرف، عبود خواجة، عايض، كارمن سليمان، داليا مبارك، جابر الكاسر، فؤاد عبدالواحد، عبدالرحمن الحسن، أميمة طالب، رامي عبدالله، ماجد المدني، عابد البلادي، عبدالعزيز المعنى”.

تكريم صوت الأرض

وتفاعلت الفنانة أحلام مع دعوة تركي آل الشيخ بقولها في تغريدة عبر “تويتر”: “أول من دعمني في بداياتي وحضر حفلتي وشجعني وقال لي إنتي بتكوني اسم عظيم في المستقبل وحافظي على صوتك، عندك صوت ذهب، ما أنسى كلامه لي هو صوت الأرض طلال مداح، شكراً على هذا التكريم هو في الحقيقه تكريم للفن بأسره شكراً بوناصر”.

مبادرة غير مستغربة

أيضا تفاعل الفنان خالد عبدالرحمن مع دعوة تركي آل الشيخ بقوله “يا هلا وسهلا حبيبي أبو ناصر، ماطلبت شي رعاك الله وشافاك، أشهد الله في محبتك ومحبة الفنان طلال مداح، وأشكرك على هالمبادره الغير مستغربه من شخصك الكريم، وأنا أتشرف بالمشاركة وأتشرف بإقامة حفلة مجانية من عندي بدون مقابل وريعها لأبناء المرحوم طلال مداح”.

أيضا أبدى راشد الماجد سعادته البالغة بالمشاركة وقال في تغريدة عبر “تويتر” أنا اول المشاركين يابو ناصر بس أدور مجيد ماني لاقيه”.

حبيب الفن والفنانين

وأبدى الفنان والمطرب الكبير عبدالمجيد عبدالله رغبته في المشاركة وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “طبعاً من المشاركين يابوناصر”.

كما أبدى الفنان اللبناني راغب علامة رغبته في المشاركة وقال “معالي المستشار. أنا اتشرف بالمشاركة ..جزاك الله كل خير يا حبيب الفن والفنانين”.

المطرب عبدالله الرويشد أكد مشاركته بقوله “عشان قلبي بيتمنى يشوفك كل لحظة سعيد، راح امشي معاك يا بوناصر للآخر”.

كذلك أبدى الفنان راشد الفارس سعادته البالغة ورغبته في المشاركة في تكريم صوت الأرض بقوله “شكراً يابو ناصر على هالبادرة الغير مستغربة واللي يستحقها أستاذنا الكبير والرمز طلال مداح ويشرفني وأبرك الساعات مشاركتي في هذا التكريم”.

شكراً يابو ناصر على هالبادرة الغير مستغربة واللي يستحقها استاذنا الكبير والرمز #طلال_مداح ويشرفني وابرك الساعات مشاركتي في هذا التكريم🇸🇦👍🏽❤️ pic.twitter.com/vjZ07zS6uT — راشد الفارس (@RASHEDALFARES) December 25, 2022

شرف كبير

وعبرت المطربة المصرية أنغام عن سعادتها ورغبتها في المشاركة بقولها “من زمان ننتظر هذا التكريم والمشاركه تشرفني يا بوناصر”.

وتفاعل المنتج محسن جبر وأكد مشاركة الفنانة سميرة سعيد بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “النجمة سميرة سعيد Done”.

وأبدى المطرب الليبي أيمن الأعتر رغبته في المشاركة بقوله “إذا أقدر أكون ولو جزء بسيط من تكريم صوت الأرض الفنان الكبير طلال مداح الله يرحمه حيكون شرف كبير لي”.