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الواقعة منذ عامين

الفنان الزمامي فقد 9 من عائلته بحادث فعبر عن حزنه بالرسم

2022-12-28 الساعة 8:50
الفنان الزمامي فقد 9 من عائلته بحادث فعبر عن حزنه بالرسم
المواطن - فريق التحرير

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منذ نحو عامين، فقد الفنان شيب الزمامي 9 من أفراد أسرته، إثر حادث أليم، ومنذ ذلك الوقت وتسيطر عليه مشاعر الفقد والوحدة والألم، حتى قرر أن يعبر عن مشاعره بالرسم، فنطقت لوحاته بما عجز عنه لسانه.

يحرص الفنان شيب الزمامي على مشاركة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لوحاته دائمًا، إذ يستمد منهم القوة والصبر على مصابه، فحققت لوحاته تفاعلًا واسعًا من النشطاء.

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تفاصيل الحادث

نقلت قناة العربية، عن الزمامي، تفاصيل الحادث الأليم الذي وثقه في معظم أعماله الفنية، حيث قال: “كنت في طريقي لمراجعة مستشفى الأمير سلطان بالرياض قبل عامين ونصف، ولكن قبل دخول العاصمة تعرضت وأسرتي لحادث، وتوفي 9 منهم، والدتي وأخي وأختيَّ الاثنتان وزوجة أخي و4 أطفال”.

مشاعر الفقد

ولفت شيب إلى أنه لا يعمل ويعاني كثيرًا بعد الحادث من نوبات صرع، متمنيًا أن يرزقه الله سيارة لزيارة قبر والدته، مضيفًا: أكثر ما يحزنني هو وفاة والدتي التي ظلت في ذاكرتي خلال هذه السنوات، فقد كانت مقعدة، وكنت أوثق دائمًا حواراتي معها، حينها أصبحت أرسم وأحفظ الرسومات لنفسي، حتى قررتُ أن أشارك الجمهور مشاعر الوحدة والألم التي أعيشها بعد فقدان أسرتي.

وأشار شيب إلى أنه يعيش وحيدًا في منطقة الأفلاج، ويبحث حاليًّا عن فرصة عمل.

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