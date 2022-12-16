الفنان محيي إسماعيل يكشف عن رصيده الحقيقي بالبنك

أفاد الفنان الكبير محيي إسماعيل، أن رصيده الحالي في البنك 250 ألف جنيه، قائلًا: “حسابي في البنك نزل، وكل ما أملكه الآن ربع مليون جنيه، ودول يكفوني خمس ست شهور، وعمر ما حد نصب عليا لأني حريص وأعطيت فلوس لناس كتير كانوا محتاجين لها وكله لوجه الله”.

الكوماندا

وأضاف محيي إسماعيل، في حوار ببرنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يقوم حاليًّا ببطولة فيلم اسمه الكوماندا من بطولته ويقدم فيه شخصية مثيرة وجميلة سيستمتع به المشاهدون، رافضًا الإفصاح عن الفنانين الذين يشاركونه في العمل.

ونفى الفنان محيي إسماعيل، ارتباطه بقصة حب بأي فنانة من نجمات مصر خلال سبعينيات القرن الماضي، كما أنه لا يوجد بينه وبين النجم الراحل نور الشريف أي خلاف، قائلًا: “عمري ما اختلفت مع نور الشريف، وهو تلميذي وعملنا 6 أفلام مع بعض، وأنا رفضت كذا دور معاه”.

وأشار الفنان محيي إسماعيل، إلى عدم وجود ما يسمى بمرض كورونا، قائلًا: أقسم بالله ما فيه حاجة اسمها كورونا.