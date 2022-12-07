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قبل ربع نهائي مونديال 2022

الفوز الـ3 يُحفز هولندا والأرجنتين

2022-12-07 الساعة 7:39
الفوز الـ3 يُحفز هولندا والأرجنتين
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة هولندا والأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم 2022، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

مواجهة هولندا والأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مباراة هولندا والأرجنتين، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر.

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منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان منتخب هولندا الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعدت الأرجنتين بعد تغلبها على أستراليا بنتيجة 2/1.

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @fifaworldcup_ar

المواجهات السابقة بالمونديال

وسبق أن لعبت هولندا والأرجنتين 5 مباريات في المونديال، نجح كل منهما في تحقيق الفوز مرتين، فيما خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء واحد، عندما تواجها في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2006.

وتعود المواجهة الأولى بين هولندا والأرجنتين في كأس العالم إلى مرحلة المجموعات بنسخة 1974، ونجح الطواحين في الفوز بأربعة أهداف دون رد.

فيفا - المونديال - قرعة كأس العالم - المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022
كأس البطولة

وتقابلا مجددًا في نهائي كأس العالم 1978، ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز بنتيجة 3/1 بعد لعب أشواط إضافية، ليتوج باللقب، وتأهلت هولندا إلى نصف نهائي نسخة 1998، بعد الفوز على التانغو بهدف للأسطورة دنيس بيركامب.

ولعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد هولندا في آخر مواجهة مونديالية جمعت بينهما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نسخة 2014، ونجح التانغو في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

هولندا والأرجنتين
جانب من مباراة سابقة – المصدر fifa

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