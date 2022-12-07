الفوز الـ3 يُحفز هولندا والأرجنتين

تترقب الجماهير مباراة هولندا والأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم 2022، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

مواجهة هولندا والأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مباراة هولندا والأرجنتين، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب هولندا الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعدت الأرجنتين بعد تغلبها على أستراليا بنتيجة 2/1.

المواجهات السابقة بالمونديال

وسبق أن لعبت هولندا والأرجنتين 5 مباريات في المونديال، نجح كل منهما في تحقيق الفوز مرتين، فيما خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء واحد، عندما تواجها في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2006.

وتعود المواجهة الأولى بين هولندا والأرجنتين في كأس العالم إلى مرحلة المجموعات بنسخة 1974، ونجح الطواحين في الفوز بأربعة أهداف دون رد.

وتقابلا مجددًا في نهائي كأس العالم 1978، ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز بنتيجة 3/1 بعد لعب أشواط إضافية، ليتوج باللقب، وتأهلت هولندا إلى نصف نهائي نسخة 1998، بعد الفوز على التانغو بهدف للأسطورة دنيس بيركامب.

ولعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد هولندا في آخر مواجهة مونديالية جمعت بينهما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نسخة 2014، ونجح التانغو في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.