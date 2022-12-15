الفيحاء يتقدم على الخليج بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الفيحاوي بهدف دون رد.

تقدم الفيحاء

وبدأت مباراة الخليج ضد الفيحاء المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مبكرًا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها أنتوني نواكايمي بنجاح عند الدقيقة 17، ونجح الخليج في تسجيل التعادل عند الدقيقة 21، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وكاد محمد السهلي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 26، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند الدقيقة 30.

وسدد سوكول تسيكاليشي ركلة الجزاء، إلا أن حارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش تألق وتصدى لها، ليُحافظ على نظافة شباكه، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الخليج ضد الفيحاء بهدف.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الـ15.