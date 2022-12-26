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بعد تجاوزه لعقبة الطائي

الفيحاء يحقق الفوز الثاني في دوري روشن

2022-12-26 الساعة 8:10
الفيحاء يحقق الفوز الثاني في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الطائي، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتحقيق الفريق البرتقالي للفوز الثاني هذا الموسم.

تقدم الفيحاء ضد الطائي

وانطلقت مواجهة الفيحاء ضد الطائي التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع من الفريق البرتقالي، حيث نجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

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وضغط أنتوني نواكايمي ليخطف الكرة من المدافع، ويمررها لزميله باولينيو، ليسدد الكرة بقوة ويهز الشباك بالهدف الأول، وانتفض اللاعبون بعد الهدف المبكر، أملًا في تعديل النتيجة سريعًا.

الفيحاء والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح نواكايمي في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 21، وكاد أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الفارق عند الدقيقة 27، إلا أن رأسية ألفا سيميدو اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدًا.

وتألق حارس المرمى ستويكوفيتش وأنقذ هدفًا محققًا عند الدقيقة 44، قبل أن يقلص دينير الفارق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الطائي بنتيجة 2/1.

الفيحاء
لاعبو الفريق الفيحاوي – المصدر spl

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين، حيث اتسم اللعب بالهدوء نسبيًا.

الفيحاء ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

وكاد فارس الشمال أن يهز الشباك بالتعادل عند الدقيقة 88، إلا أن ستويكوفيتش تألق وأبعد الكرة، وواصل اللاعبون المحاولات، وأطلق كولينز فاي تسديدة صاروخية، ولكن الحارس تصدى لها أيضًا، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء ضد الطائي بنتيجة 2/1.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 15 نقطة في المركز التاسع.

الفيحاء والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

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