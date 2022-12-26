الفيحاء يحقق الفوز الثاني في دوري روشن

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الطائي، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتحقيق الفريق البرتقالي للفوز الثاني هذا الموسم.

تقدم الفيحاء ضد الطائي

وانطلقت مواجهة الفيحاء ضد الطائي التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع من الفريق البرتقالي، حيث نجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

وضغط أنتوني نواكايمي ليخطف الكرة من المدافع، ويمررها لزميله باولينيو، ليسدد الكرة بقوة ويهز الشباك بالهدف الأول، وانتفض اللاعبون بعد الهدف المبكر، أملًا في تعديل النتيجة سريعًا.

ونجح نواكايمي في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 21، وكاد أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الفارق عند الدقيقة 27، إلا أن رأسية ألفا سيميدو اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدًا.

وتألق حارس المرمى ستويكوفيتش وأنقذ هدفًا محققًا عند الدقيقة 44، قبل أن يقلص دينير الفارق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الطائي بنتيجة 2/1.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين، حيث اتسم اللعب بالهدوء نسبيًا.

وكاد فارس الشمال أن يهز الشباك بالتعادل عند الدقيقة 88، إلا أن ستويكوفيتش تألق وأبعد الكرة، وواصل اللاعبون المحاولات، وأطلق كولينز فاي تسديدة صاروخية، ولكن الحارس تصدى لها أيضًا، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء ضد الطائي بنتيجة 2/1.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 15 نقطة في المركز التاسع.