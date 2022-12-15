الفيحاء يعبر الخليج بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بفوز الفريق الفيحاوي بهدفين مقابل هدف.

تقدم الفيحاء

وانطلقت مباراة الخليج ضد الفيحاء التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الفيحاوي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وسددها أنتوني نواكايمي بنجاح عند الدقيقة 17، ونجح الخليج في تسجيل التعادل عند الدقيقة 21، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، وكاد محمد السهلي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 26، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند الدقيقة 30، سددها سوكول تسيكاليشي، إلا أن فلاديمير ستويكوفيتش تألق وتصدى لها، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الخليج ضد الفيحاء بنتيجة 1/0.

هدف عكسي والخلف يتقدم سريعًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بقوة، ونجح في تسجيل التعادل من هدف عكسي؛ أحرزه سامي الخيبري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 54.

وانتفض الفريق الفيحاوي، ونجح في التقدم سريعًا عن طريق أسامة الخلف عند الدقيقة 55، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيسر، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واستمرت المحاولات، وأهدر الفريقان العديد من الفرص وسط تألق الدفاع، لتنتهي مباراة الخليج ضد الفيحاء بفوز الفريق الفيحاوي بنتيجة 2/1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الفيحاوي رصيده إلى 5 نقاط في دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج رصيده عند 4 نقاط.