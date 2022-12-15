Icon

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة التاسعة

الفيحاء يعبر الخليج بثنائية

2022-12-15 الساعة 6:00
الفيحاء يعبر الخليج بثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بفوز الفريق الفيحاوي بهدفين مقابل هدف.

تقدم الفيحاء

وانطلقت مباراة الخليج ضد الفيحاء التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الفيحاوي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

قد يهمّك أيضاً
Img

السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال

Img

ميسي يكسر رقم الأسطورة Pele

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر spl

وسددها أنتوني نواكايمي بنجاح عند الدقيقة 17، ونجح الخليج في تسجيل التعادل عند الدقيقة 21، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، وكاد محمد السهلي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 26، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند الدقيقة 30، سددها سوكول تسيكاليشي، إلا أن فلاديمير ستويكوفيتش تألق وتصدى لها، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الخليج ضد الفيحاء بنتيجة 1/0.

فلاديمير ستويكوفيتش
فلاديمير – المصدر @SPL

هدف عكسي والخلف يتقدم سريعًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بقوة، ونجح في تسجيل التعادل من هدف عكسي؛ أحرزه سامي الخيبري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 54.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

وانتفض الفريق الفيحاوي، ونجح في التقدم سريعًا عن طريق أسامة الخلف عند الدقيقة 55، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيسر، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واستمرت المحاولات، وأهدر الفريقان العديد من الفرص وسط تألق الدفاع، لتنتهي مباراة الخليج ضد الفيحاء بفوز الفريق الفيحاوي بنتيجة 2/1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الفيحاوي رصيده إلى 5 نقاط في دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج رصيده عند 4 نقاط.

أسامة الخلف
احتفال الخلف – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم