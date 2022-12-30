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في دوري روشن

الفيحاء يواصل سلسلة انتصاراته ويتجاوز الفتح بثنائية

2022-12-30 الساعة 6:24
الفيحاء يواصل سلسلة انتصاراته ويتجاوز الفتح بثنائية
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء الفوز الثالث على التوالي له في بطولة دوري روشن السعودي، بالفوز على مضيفه الفتح بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من هز الشباك بعد مرور 7 دقائق عن طريق فراس البريكان، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، واستمرت محاولات الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي.

الفيحاء يُسجل هدفين

وطالب لاعبو النموذجي باحتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 45، ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب بعد اللجوء لتقنية الفيديو، إلا أنه طالب باستمرار اللعب، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح والفيحاء بالتعادل السلبي.

الفتح والفيحاء

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم الفريق البرتقالي بالهدف الأول عبر اللاعب أنطوني نواكايمي في الدقيقة الـ77، ثم سجل اللاعب سعود زيدان الهدف الثاني بالدقيقة الـ98.

وأصبح رصيد الفريق البرتقالي بعد الفوز 11 نقطة في المركز الـ12 محققًا الفوز الثالث له على التوالي في دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفتح عند 15 نقطة في المركز الثامن.

الفتح والفيحاء

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