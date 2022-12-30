الفيحاء يواصل سلسلة انتصاراته ويتجاوز الفتح بثنائية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء الفوز الثالث على التوالي له في بطولة دوري روشن السعودي، بالفوز على مضيفه الفتح بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر المسابقة.
🎥 هدف الفيحاء الثاني
⚽️ سعود زيدان
#️⃣ #الفتح_الفيحاء pic.twitter.com/Bap6YMzSENقد يهمّك أيضاً
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 30, 2022
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من هز الشباك بعد مرور 7 دقائق عن طريق فراس البريكان، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، واستمرت محاولات الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي.
وطالب لاعبو النموذجي باحتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 45، ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب بعد اللجوء لتقنية الفيديو، إلا أنه طالب باستمرار اللعب، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح والفيحاء بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم الفريق البرتقالي بالهدف الأول عبر اللاعب أنطوني نواكايمي في الدقيقة الـ77، ثم سجل اللاعب سعود زيدان الهدف الثاني بالدقيقة الـ98.
🎥 هدف رائع من أنتوني نواكايمي 😍👏
#️⃣ #الفتح_الفيحاء pic.twitter.com/viRwbbROh0
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 30, 2022
وأصبح رصيد الفريق البرتقالي بعد الفوز 11 نقطة في المركز الـ12 محققًا الفوز الثالث له على التوالي في دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفتح عند 15 نقطة في المركز الثامن.