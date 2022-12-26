Icon

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة العاشرة

الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

2022-12-26 الساعة 6:59
الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الطائي، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف.

تقدم الفيحاء ضد الطائي

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الطائي المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع من الفريق البرتقالي، حيث نجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

سناب شات يطرح ميزة جديدة بشأن اختصار الملصقات

Img

القبض على مطلوب هدد رجال الأمن ولم يتجاوب في تربة

الفيحاء ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

وضغط أنتوني نواكايمي ليخطف الكرة من المدافع، ويمررها لزميله باولينيو، ليسدد الكرة بقوة ويهز الشباك بالهدف الأول، وانتفض اللاعبون بعد الهدف المبكر، أملًا في تعديل النتيجة سريعًا.

ونجح نواكايمي في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 21، وكاد أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الفارق عند الدقيقة 27، إلا أن رأسية ألفا سيميدو اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدًا.

الفيحاء والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وتألق ستويكوفيتش وأنقذ هدفًا محققًا عند الدقيقة 44، قبل أن يقلص دينير الفارق، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الطائي بنتيجة 2/1.

نادي الفيحاء
لاعبو الفريق الفيحاوي – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية
الرياضة

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية

الرياضة
خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك
كأس العالم

خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

كأس العالم
مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب
السعودية اليوم

مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب

السعودية اليوم
الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...
مشاهير

محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...

مشاهير
جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...
كأس العالم

جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...

كأس العالم
ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا
آخر الاخبار

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

آخر الاخبار