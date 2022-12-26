الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الطائي، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف.
وبدأت مباراة الفيحاء ضد الطائي المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع من الفريق البرتقالي، حيث نجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.
وضغط أنتوني نواكايمي ليخطف الكرة من المدافع، ويمررها لزميله باولينيو، ليسدد الكرة بقوة ويهز الشباك بالهدف الأول، وانتفض اللاعبون بعد الهدف المبكر، أملًا في تعديل النتيجة سريعًا.
ونجح نواكايمي في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 21، وكاد أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الفارق عند الدقيقة 27، إلا أن رأسية ألفا سيميدو اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدًا.
واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وتألق ستويكوفيتش وأنقذ هدفًا محققًا عند الدقيقة 44، قبل أن يقلص دينير الفارق، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الطائي بنتيجة 2/1.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز السابع برصيد 15 نقطة.