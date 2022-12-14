الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 0.5% لتسجل 4.5%

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رفع الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.
وأفاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: نتوقع زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.
كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.
وكانت قد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بموازنة ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل 2023، بينما يتباطأ ارتفاع أسعارها في شهر ديسمبر الحالي.
وأفادت الصحيفة، أن النمو السريع للأجور قد يدفع المسؤولين إلى التفكير في رفع معدل الأسعار إلى أعلى من 5% في عام 2023 مع الموافقة على زيادة بمقدار 0.5 نقطة، في شهر ديسمبر.
وقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خطط لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماعهم لهذا الأسبوع، لكن ضغوط الأجور المرتفعة قد تدفعهم إلى مواصلة رفعه إلى مستويات أعلى مما يتوقعه المستثمرون حاليًّا.