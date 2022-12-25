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الفيصل والغامدي يوقعان اتفاقية للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي

2022-12-25 الساعة 3:18
الفيصل والغامدي يوقعان اتفاقية للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي
المواطن - واس

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وقّع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم، مذكرة تفاهم للاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي .

نماذج الذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه المذكرة في إطار اهتمام سموه بالاستفادة من مجالات العلوم وتقنياتها المتقدمة ممثلة في البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك ضمن إستراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030 .
وستُسهم “سدايا” في تعزيز هذه الخطوة انطلاقًا من جهودها المميزة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتي تدعم بناء مستقبل قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي وتمكين التحول الرقمي بالمملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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بناء دراسات ومؤشرات

وتتمثل أوجه تعاون المذكرة في الاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لبناء دراسات ومؤشرات تدعم جهود إمارة منطقة مكة المكرمة، ودعم أعمالها من خلال تطوير محتوى منصات دعم اتخاذ القرار والاستشراف، وذلك عن طريق قيام “سدايا” بتوظيف البيانات المتوفرة في بنك البيانات الوطني والقدرات التحليلية وقدرات النمذجة والمحاكاة.

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