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الفيصل يزور مركز توثيق سيرة الملك عبدالله في معرض جدة للكتاب

2022-12-15 الساعة 1:34
الفيصل يزور مركز توثيق سيرة الملك عبدالله في معرض جدة للكتاب
المواطن - فريق التحرير

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زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، جناح سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال مشاركته في معرض جدة للكتاب.

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مقتنيات خاصة

يتناول الجناح الذي يشرف عليه مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جوانب من سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- ونماذج من المقتنيات الخاصة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونماذج من النشر الرقمي لمنتجات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتعريف بالمكتبة الرقمية للمركز، وما تحويه من الكتب والمقالات والصور والوثائق والفيديوهات، ونحوها.

المكتبة الرقمية

كما زار الأمير خالد الفيصل جناح المكتبة الرقمية التي تحكي سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.

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